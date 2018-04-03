Максакова подружилась с экс-женой Вороненкова

Подружившаяся с экс-женой Вороненкова Максакова готова ехать с ней в Белоруссию

Мария Максакова подружилась с бывшей женой своего мужа Дениса Вороненкова Светланой. Более того, экс-супруга готова приютить оперную диву с ребенком в случае опасности.

Белоруска Светлана Макеенко является первой тайной женой Дениса Вороненкова, утверждает ТСН. 30 лет назад в Минске им даже пришлось брать разрешение на брак в парткоме, потому что Светлане было всего 17 лет.

Вместе супруги прожили десять лет, Светлана подарила ему дочь Екатерину, но они расстались из-за измены Дениса. Однако когда тот собрался в Москву , они договорились ранний брак скрыть, чтобы начинающий политик имел безупречную биографию. Со временем Светлана снова вышла замуж, а Денис забрал 16-летнюю дочь в Москву и помог поступить в вуз.

Смерть Дениса Вороненкова соединила Светлану и Марию Максакову. Год назад на похоронах бывшего депутата они впервые встретились.

"Она потеряла мужа, а я отца своего ребенка", — сказала Светлана о Марии.

Женщины сумели найти общий язык.

"Я говорю: девушки, нас трое, все будет прекрасно. Мы вместе все победим, все пройдем", — уверенно заявила бывшая супруга Вороненкова.

Светлану и Екатерину Вороненковых Мария Максакова называет своей семьей. Более того, они даже договорились, что в случае угрозы Светлана заберет Марию и ее маленького сына Ивана в Минск.

"Мне настолько легче, когда я понимаю, что Ваня с близкими людьми, что у него есть не только страховка на случай худшего, а родные люди", — призналась Максакова.

Пока же все наоборот: Екатерина живет с Максаковой и нянчит маленького брата. Интересно, что со второй женой Вороненкова Юлией Светлана и Мария не общаются. Как сообщается в сюжете ТСН, на могилу к Денису экс-супруга с их двумя детьми так и не приехала, зато в наследство они получили все его имущество, которое оценивают в более чем 17 миллионов долларов.

Кстати, сейчас Максакова через суд добивается, чтобы все поделили между детьми мужа, то есть чтобы и ее двухлетний Иван, и 26-летняя Екатерина от первого брака тоже получили свою долю. "Она не признает наследства за другими детьми, о паритете даже речи нет. Решила, что можно утереть слезы вот таким путем — с помощью многомиллионного имущества. Она его предала", — заявила Мария Максакова.