Звезда Дома-2 набрала вес ради операции

Звезда Дома-2 набрала вес ради новой пластической операции

Публикация от Екатерина КОЛИСНИЧЕНКО (@kolisnichenko_official) 25 Мар 2018 в 12:40 PDT Звезда телепроекта Дом-2 Екатерина Колисниченко не скрывает от поклонников свои изменения во внешности и честно рассказывает о всех процедурах и пластических операция, которые делает. Несколько лет назад Екатерина увеличила грудь и подправила ягодицы, а в прошлом году девушка решилась на ринопластику.

Сейчас Екатерина готовится к липофилингу. Она хочет скорректировать фигуру — сделать более выраженной талию и увеличить ягодицы. Для этого она набирает килограммы. Колисниченко считает, что нет предела совершенству — она уже делала подобную операцию несколько лет назад, но тогда результат был не идеальным. Теперь Екатерина намерена добиться фигуры мечты.