Звезда Дома-2 набрала вес ради новой пластической операции

Звезда телепроекта Дом-2 Екатерина Колисниченко не скрывает от поклонников свои изменения во внешности и честно рассказывает о всех процедурах и пластических операция, которые делает. Несколько лет назад Екатерина увеличила грудь и подправила ягодицы, а в прошлом году девушка решилась на ринопластику.

Сейчас Екатерина готовится к липофилингу. Она хочет скорректировать фигуру — сделать более выраженной талию и увеличить ягодицы. Для этого она набирает килограммы. Колисниченко считает, что нет предела совершенству — она уже делала подобную операцию несколько лет назад, но тогда результат был не идеальным. Теперь Екатерина намерена добиться фигуры мечты.

«Будет липофилинг, липоструктура… Я специально набрала десять килограммов лишнего веса, чтобы сделать эту операцию и накачать себе попу. Раньше я уже делала операции, с последней прошло полгода — это была вторичная ринопластика. Так что мне уже можно. Держите за меня кулачки. Нужно набрать как можно больше жира, чтобы качественный жир можно было закачать и имплантировать в ягодицы. Если нет жировой ткани, нечего будет закачивать в ягодицы. Предыдущий липофилинг я делала, и у меня остались неровности в области живота. Хочется сделать бразильскую попку и узкую талию. И на моем примере показать, что есть талантливые хирурги, и не так уж и дорого стоит фигура мечты», — рассказала Колисниченко для журнала «Dom2Life.ru».

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