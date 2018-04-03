«Я вернулся!»: Шварценеггер перенес операцию на сердце

Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выразил благодарность медикам, проводившим ему операцию на сердце.

"Это правда: я вернулся! Я уснул, ожидая проснуться с небольшим разрезом, а очнулся с большим, но знаете что? Я проснулся, и это то, за что я должен быть благодарен. Спасибо врачам и медсестрам. И я действительно очень благодарен за все добрые сообщения", — написал актер в своем Twitter.