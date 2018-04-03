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Слушал? Егор Крид перепел «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
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Слушал? Егор Крид перепел «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой 

Popcake.tv 41 минуту назад
Фото: Popcake.tv
Наверно сейчас все артисты шоу-бизнеса обзавидуются, но впервые за несколько десятков лет великая Алла Пугачева разрешила прикоснуться к своему шедевру «Миллион алых роз». Ранее примадонна всячески отказывала перепевать этот трек, а Егору дала согласие. Ясно одно, теперь культовую песню ждет второе рождение. Интересно, миллион лайков наберется также быстро, как миллион роз.
Новинка от Крида получилась современной и злободневной. Егор посвятил композицию девушке, которая предала артиста, используя артиста, как социальный лифт. Комопзиция пробирает до мурашек. Хотя, в сети появилась и неоднозначная реакция. Нашлись те, кто раскритиковал Егора за кавер.
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