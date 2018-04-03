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Аронова прокомментировала скандал в театре
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Аронова назвала скандал на спектакле самозащитой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народная артистка России Мария Аронова прокомментировала скандал на спектакле в Сургуте, когда труппа спектакля «Маленькие комедии» устроила забастовку. Ее слова передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 3 апреля.
«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, поэтому мы попросили помощи у зрителей», — заявила актриса.
Она выразила благодарность зрителям, которые ждали начала спектакля полчаса, и отметила, что забастовка увенчалась успехом — деньги им в итоге заплатили.
Ранее в сети появилось видео из сургутского театра, на котором как Аронова вместе с актерами Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым отказываются начинать выступление, пока труппе не заплатят.
Мария Аронова снялась в таких сериалах, как «Бригада», «Солдаты» и «Деффчонки», а также в фильмах «Лед», «Батальонъ» и «Приключения солдата Ивана Чонкина». Играет в московском Театре имени Вахтангова с 1994 года.
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