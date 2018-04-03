Аронова прокомментировала скандал в театре

Аронова назвала скандал на спектакле самозащитой

«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, поэтому мы попросили помощи у зрителей», — заявила актриса.

Она выразила благодарность зрителям, которые ждали начала спектакля полчаса, и отметила, что забастовка увенчалась успехом — деньги им в итоге заплатили.

Ранее в сети появилось видео из сургутского театра, на котором как Аронова вместе с актерами Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым отказываются начинать выступление, пока труппе не заплатят.

Мария Аронова снялась в таких сериалах, как «Бригада», «Солдаты» и «Деффчонки», а также в фильмах «Лед», «Батальонъ» и «Приключения солдата Ивана Чонкина». Играет в московском Театре имени Вахтангова с 1994 года.