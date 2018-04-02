Предполагаемая дочь Серова прошла ДНК-тест

Брошенная в роддоме дочь Серова найдена: девушка согласилась на ДНК-тест

Марина Александрова , от которой в раннем детстве отказались родители, из-за того, что девушка родилась без кисти одной руки, пришла в студию программы Андрея Малахова и согласилась рассказать всю правду.

В одном из последних выпусков "Прямого эфира", посвященному драме в семье Александра Серова , Андрею Малахову удалось узнать, что дочь певца, рожденная в браке с Еленой Стебеневой, которую звездный родитель считал мертвой, на самом деле жива. В редакцию программы обратилась некая Мария Александрова — девушка с похожей судьбой, по ее словам, в раннем детстве от нее отказались родителя из-за врожденного отсутствия кисти руки, долгие годы она воспитывалась в детском доме, где ей изменили возраст и дали фамилию по имени отца — Александрова. Девушка согласилась пройти ДНК-тест, чтобы понять, действительно ли ее отцом является Александр Серов.

"В детском доме я прожила 11 лет, мне приходилось выживать. Могли палкой ударить, могли запереть в комнате из-за моего изъяна. Потом меня взяли приемные родители, я почувствовала любовь, тепло, начала учиться. Когда я увидела программу с Александром Серовым и Еленой Стебеневой, то предположила, что ребенком, которого они считали умершим, могу быть я", — рассказала героиня передачи.

Впервые за долгие годы прервала молчание и сестра Елены Стебеневой. Женщина устала покрывать звездного родственника и решила озвучить свое видение той ситуации.

"Саша на тот момент не был мужем Лены, прав на ребенка он не имел. Я помню, что Лена подписала в присутствии Саши отказ от ребенка, это я говорю абсолютно точно. После подписания документов, к Лене подошел глав.врач и сказал, что у девочки кроме дефекта руки был еще и тяжелый порок сердца. Сейчас я думаю, что Саша как-то повлиял на медиков ", — констатировала сестра-близнец Елены Стебеневой — Ольга Малицкая.

Мать еще одной дочери Александра Серова — Валентина Аришина — также пришла в студию. Она поддержала Марию и Елену Стебеневу.

"У нее сейчас очень тяжелый период, у нее столько эмоций. Очень жалко Лену, я думаю, что она стала жертвой обмана", — считает Аришина.

В финале эфира в студии появилась эксперт-генетик Снежана Королева. Специалист озвучила результаты ДНК-теста. «Тест ДНК на отцовство между предполагаемым отцом Серовым Александром и предполагаемой дочерью Марией составляет 0%», — сообщила она. Героиня программы ничуть не расстроилась такому финалу, а гости в студии посоветовали Марии провести исследование с Еленой Стебеневой, так как ранее Серов высказывал версию о том, что его бывшая жена могла нагулять ребенка.