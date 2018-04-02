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Звезда «Универа» ждет второго ребенка
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Звезда «Универа» ждет второго ребенка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В браке с бизнесменом Артуром Волковым 31-летняя актриса Анна Хилькевич уже воспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».
На протяжении последнего года многочисленные поклонники Хилькевич донимали ее вопросами о том, как скоро она станет мамой во второй раз. И вот свершилось: Анна вновь беременна. Радостной новостью она поделилась с журналистами.
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«Это беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления — то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идёт любой женщине?» — рассказала звезда «Универа».
Она также приняла участие в фотосессии, где на камеру продемонстрировала заметно округлившийся живот. Единственное, что Анна решила оставить в тайне — это пол будущего ребенка. Возможно, Хилькевич расскажет об этом уже ближе к родам, — сообщает журнал OK.
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