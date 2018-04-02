Анна Хилькевич рассказала о второй беременности 

Актриса Анна Хилькевич ждет ребенка. О счастливом событии Анна объявила в своем Instagram.
Хилькевич опубликовала кадр из фотосессии для журнала ОК!, на котором виден округлившийся животик звезды, и призналась, что скрывать «новое положение» с каждым днем становится все сложнее.
Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку🙈😂 почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я😱😂☝🏼 Поэтому начнём понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже☺️🙌🏻 так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами 🙈🙈🙈😂😘 Photo для журнала ОК! @okmagazine_ru, фотограф @polinabertrand MUA @polina_mechkovskaya Hair @armen_zakharyan Style @irene.belous
«Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я», — написала Анна.
Актриса пообещала поделиться подробностями чуть позже и попросила подписчиков дать «беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».
Напомним, у Анны Хилькевич и ее мужа Артура Волкова есть двухлетняя дочь Арианна.