Анна Хилькевич рассказала о второй беременности

Актриса Анна Хилькевич ждет ребенка. О счастливом событии Анна объявила в своем Instagram.

Хилькевич опубликовала кадр из фотосессии для журнала ОК! , на котором виден округлившийся животик звезды, и призналась, что скрывать «новое положение» с каждым днем становится все сложнее.

«Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я», — написала Анна.

Актриса пообещала поделиться подробностями чуть позже и попросила подписчиков дать «беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами».