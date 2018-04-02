Стало известно, сколько зарабатывают Алла Пугачева и Максим Галкин

@maxgalkinruСтало известно, сколько зарабатывают Алла Пугачева и Максим ГалкинОдна из самых популярных пар нашего шоу-бизнеса не жалуется на заработки. Как пишет tele.ru, за одно выступление на корпоративе Алла Пугачева (68) получает порядка 18 млн рублей. Это существенно выше, чем ставка ее коллег. Но оно и объяснимо, ведь Примадонна крайне редко соглашается на подобные выступления. Алла Борисовна давно заявила об официальном завершении карьеры, у нее двое маленьких детей и пошатнувшееся с возрастом здоровье.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Янв 2018 в 3:24 PST К слову, Эмин Агаларов (38) недавно рассказал у себя на странице в Instagram, что его гонорар за один концерт составляет миллион рублей. Что касается, Максима Галкина (41), то за одно выступление он получает порядка 3,5 млн рублей. Но и расходы у супружеской пары Пугачевой и Галкина тоже немаленькие: обслуживание замка в деревне Грязи, зарплата персоналу, многочисленные педагоги для детей, Лизы и Гарри. Впрочем, Алла Борисовна никогда не жалуется, в интервью Ксении Собчак (36) несколько лет назад она уверенно назвала себя «обеспеченной» женщиной. Читай также материал Алла Пугачева: «Мне трудно ходить, но я должна жить ради детей».

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 22 Дек 2017 в 2:11 PST Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 16 Июл 2017 в 9:16 PDT