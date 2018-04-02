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Тарасов готов выложить за роды Костенко миллион
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Тарасов готов выложить за роды Костенко миллион 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Костенко решила поступить патриотично и рожать в России. Однако обычному роддому девушка все же предпочла клинику «Лапино», где появились на свет дети Анны Хилькевич, Альбины Джанабаевой и Ксении Собчак.
Для своей возлюбленной Дмитрий Тарасов готов на все. Поэтому лежать на сохранении Костенко будет в VIP-апартаментах с джакузи, телевизором, гипоаллергенной меблировкой, куда входит и кровать для посетителей. В ценник также включено шестиразовое питание: паровая красная и белая рыба, нежирное мясо, салаты и каши. Для новорожденного приготовлена кроватка, пеленальный столик и все, что необходимо малышу.
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Стоимость таких пятизвездочных родов оценивается в 450 тысяч рублей. Это и наблюдение за родами, и лабораторные анализы, и оценка состояния плода, заключающийся в регистрации и анализе частоты его сердцебиения в покое, движении, при сокращениях матки и воздействии различных факторов среды, а также УЗИ, обезболивание, посещение гинеколога в течение 1,5 месяца и так далее.
Как отмечает Dni.ru со ссылкой на StarHit, если роды будет вести лучший российский акушер Марк Курцер, который также возглавляет клинику, то ценник может вырасти до миллиона рублей.
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