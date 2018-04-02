Анжелика Варум похвасталась новым талантом мужа

Анжелика Варум. На днях известному исполнителю Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет. Поздравить своего коллегу по цеху съехалось множество артистов. Среди них оказалась и одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса — Леонид Агутин

У себя в аккаунте певица поделилась фотоотчетом с юбилея. Особое внимание звезда уделила снимку, на котором Агутин держит в руках цветы. В комментарии к фото Анжелика похвасталась неожиданно открывшемся талантом своего супруга.

«Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно», — написала артистка.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum) 1 Апр 2018 в 12:30 PDT Подписчики звезды мгновенно отреагировали на снимок. Они отметили, что Анжелика и Леонид и сами по себе являются воплощением изысканности и стиля, и выглядят обворожительно.

К слову сказать, Анжелика при всем своем желании долго оставаться на торжестве не смогла. Оказалось, что артистка подхватила где-то вирус и, стараясь не дышать на юбиляра, обняла его, пробасив поздравление. После этого она вернулась домой, чтобы продолжить лечение, пишет сайт Dni.ru.