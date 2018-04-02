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Варум похвасталась новым талантом мужа
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Анжелика Варум похвасталась новым талантом мужа 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
На днях известному исполнителю Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет. Поздравить своего коллегу по цеху съехалось множество артистов. Среди них оказалась и одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса — Леонид Агутин и Анжелика Варум.
У себя в аккаунте певица поделилась фотоотчетом с юбилея. Особое внимание звезда уделила снимку, на котором Агутин держит в руках цветы. В комментарии к фото Анжелика похвасталась неожиданно открывшемся талантом своего супруга.
«Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно», — написала артистка.
Подписчики звезды мгновенно отреагировали на снимок. Они отметили, что Анжелика и Леонид и сами по себе являются воплощением изысканности и стиля, и выглядят обворожительно.
К слову сказать, Анжелика при всем своем желании долго оставаться на торжестве не смогла. Оказалось, что артистка подхватила где-то вирус и, стараясь не дышать на юбиляра, обняла его, пробасив поздравление. После этого она вернулась домой, чтобы продолжить лечение, пишет сайт Dni.ru.
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