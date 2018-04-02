С Максаковой требуют 45 миллионов рублей 

Бывший высокопоставленный сотрудник Следственного комитета требует от оперной певицы Марии Максаковой вернуть 45-миллионный долг, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, Денис Панаитов, друг убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, подал иск против его вдовы, в котором потребовал взыскать с нее долг в размере 45 миллионов 244 тысяч рублей.
Издание отмечает, что это не первый судебный спор между Максаковой и Панаитовым. Ранее Пресненский суд Москвы рассматривал дело о квартире в «Москва-Сити», которую Вороненков продал экс-следователю за неделю до смерти. Певица настаивала, что ее муж намеревался расстаться с недвижимостью за два миллиона долларов, а в итоге получил лишь 38 миллионов рублей. Суд отклонил иск Максаковой.
Кроме того, по заявлению Максаковой на Украине против Панаитова возбудили дело о незаконной покупке недвижимости в центре Киева.
Между тем, по информации издания, в данный момент Максакова и Панаитов начали переговоры ради урегулирования спора.