С Максаковой требуют 45 миллионов рублей

По информации издания, Денис Панаитов, друг убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова , подал иск против его вдовы, в котором потребовал взыскать с нее долг в размере 45 миллионов 244 тысяч рублей.

Издание отмечает, что это не первый судебный спор между Максаковой и Панаитовым. Ранее Пресненский суд Москвы рассматривал дело о квартире в «Москва-Сити», которую Вороненков продал экс-следователю за неделю до смерти. Певица настаивала, что ее муж намеревался расстаться с недвижимостью за два миллиона долларов, а в итоге получил лишь 38 миллионов рублей. Суд отклонил иск Максаковой.

Кроме того, по заявлению Максаковой на Украине против Панаитова возбудили дело о незаконной покупке недвижимости в центре Киева.

Между тем, по информации издания, в данный момент Максакова и Панаитов начали переговоры ради урегулирования спора.