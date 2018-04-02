Екатерина Стриженова призналась в любви к Джигарханяну

За плечами Екатерины Стриженовой более двадцати лет работы в телеэфире. Звезда голубого экрана свой путь начинала ведущей передачи «Доброе утро» на «первой кнопке». За это время ей удалось лично пообщаться со многими медиаперсонами, в том числе с Арменом Джигарханяном и его экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ними она многократно пересекалась как в кулуарах «Останкино», так и на съемках фильмов и в театре.

Поэтому шумиху вокруг развода Армена Борисовича с молодой женой теледива воспринимает близко к сердцу, отмечая, что вся эта история очень болезненная.

«Я его люблю, мы сто лет знакомы, и рекомендации в Союз кинематографистов давал мне именно Джигарханян», — признается теледива, добавляя, что, когда в 2013 году они вместе были в Ереване на съемках фильма «Домик в сердце», Виталина очень заботилась о своем муже и он выглядел счастливым.

Слова Стриженой соответствуют истине. Виталина следила, чтобы больной диабетом артист правильно питался, ухаживала за ним и даже покупала туфли по индивидуальному заказу у сапожника с Баден-Бадене.