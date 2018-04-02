Стриженова призналась в любви к Джигарханяну

За плечами Екатерины Стриженовой более двадцати лет работы в телеэфире. Звезда голубого экрана свой путь начинала ведущей передачи «Доброе утро» на «первой кнопке». За это время ей удалось лично пообщаться со многими медиаперсонами, в том числе с Арменом Джигарханяном и его экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ними она многократно пересекалась как в кулуарах «Останкино», так и на съемках фильмов и в театре.
Поэтому шумиху вокруг развода Армена Борисовича с молодой женой теледива воспринимает близко к сердцу, отмечая, что вся эта история очень болезненная.
«Я его люблю, мы сто лет знакомы, и рекомендации в Союз кинематографистов давал мне именно Джигарханян», — признается теледива, добавляя, что, когда в 2013 году они вместе были в Ереване на съемках фильма «Домик в сердце», Виталина очень заботилась о своем муже и он выглядел счастливым.
Слова Стриженой соответствуют истине. Виталина следила, чтобы больной диабетом артист правильно питался, ухаживала за ним и даже покупала туфли по индивидуальному заказу у сапожника с Баден-Бадене.
Телеведущей не очень по душе, что сейчас пианистку поливают грязью все, кому не лень. Стриженова отмечает, что на данный момент объяснить, что происходит, не может никто. Однако, по ее мнению, если бы не вмешательство телеканалов, бывшие супруги смогли бы уладить конфликт намного быстрее, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.