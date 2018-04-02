Довели: Джастин Бибер попытался сбежать от папарацци

Джастин Бибер в последнее время чуть ли не каждый день появляется на публике в компании следующих за певцом по пятам папарацци — и не удивительно, что самого Бибера это сопровождение порядком достало.

На днях Джастин попытался попросту сбежать от папарацци — в чем, конечно же, не преуспел.

Попкорн News

В очередной раз столкнувшись с папарацци, Бибер отреагировал неожиданно — пустился от них убегать, однако потерял кепку и вынужден был за ней вернуться (к вящей радости преследовавших его фотографов). Выглядело это преследование даже немного жутковато (впрочем, самому Джастину, к сожалению, не привыкать).