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Бибер попытался сбежать от папарацци
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Довели: Джастин Бибер попытался сбежать от папарацци 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Reuters
Джастин Бибер в последнее время чуть ли не каждый день появляется на публике в компании следующих за певцом по пятам папарацци — и не удивительно, что самого Бибера это сопровождение порядком достало.
На днях Джастин попытался попросту сбежать от папарацци — в чем, конечно же, не преуспел.
Попкорн News
В очередной раз столкнувшись с папарацци, Бибер отреагировал неожиданно — пустился от них убегать, однако потерял кепку и вынужден был за ней вернуться (к вящей радости преследовавших его фотографов). Выглядело это преследование даже немного жутковато (впрочем, самому Джастину, к сожалению, не привыкать).
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