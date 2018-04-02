Елена Захарова крестила маленькую дочь в особенный день

В начале декабря прошлого года 42-летняя актриса Елена Захарова стала мамой. В одной из столичных клиник она родила дочь. Отметим, что слухи о беременности актрисы появились еще летом, но Захарова предпочитала никак не комментировать беременность до самых родов, хотя на последних месяцах уже не скрывала большой живот.

После рождения дочери Елена расцвела — она довольно быстро вернула стройную фигуру и спустя всего два месяца после родов Захарова уже начала постепенно приступать к работе.

Несмотря на то, что дочери Елены уже три месяца, она не спешит показывать малышку общественности — Захарова даже скрывала имя дочери. Накануне в семье актрисы случилось радостное событие — она крестила дочь. Елена специально ждала Вербное воскресенье.

«Поздравляю всех с Вербным Воскресением! Божьей Помощи и Благодати! А у нас сегодня произошло крещение моей доченьки! Я мечтала сделать это именно сегодня, слава Богу все сложилось! Слава Богу за все!» — написала Елена в своем микроблоге. Несмотря на то. что она уже крестила дочь, Захарова все же не торопится показывать фотографии дочки и называть ее имя. Поклонники поздравили Елену с этим светлым событием.

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