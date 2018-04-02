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Кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино» озвучил сын Олега Табакова
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Кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино» озвучил сын Олега Табакова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков озвучил кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино», сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» в понедельник.
В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Ранее студия предполагала, что Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.
"Озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма", — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что потомственный актер и успешный бизнесмен принял предложение киностудии «Союзмультфильм» и уже записался для новых серий.
"Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в своё время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение", — подчеркнула председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, чьи слова приводятся в сообщении.
Табаков в свою очередь рассказал, что когда его пригласили на пробы в «Союзмультфильм», он сразу согласился.
"Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", — пояснил Табаков.
"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Слащева отметила, что все новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.
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