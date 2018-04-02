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Зачем Пугачевой и Галкину гражданство Кипра
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Зачем Пугачевой и Галкину гражданство Кипра 

Рамблер 2 часа назад
Российские знаменитости объяснили Ura.ru, зачем они и их коллеги получают гражданства других стран.
По словам имеющего эстонский паспорт писателя Михаила Веллера, решение принять второе гражданство является вопросом политики, так как уже сейчас россиянам стало трудно получить визу в США. Писатель уверен, что таким образом россияне пытаются «ускользнуть от опускающегося железного занавеса».
Писатель Виктор Шендерович, гражданин Израиля, не согласен с коллегой, объясняя это глобализацией.
«Это не является свидетельством бегства из России», — уверен он.
Актер Михаил Пореченков также отказался воспринимать получение второго гражданства в качестве «бегства». По его словам, «страна у нас свободная», поэтому люди и получают иностранные паспорта.
Шендеровича и Пореченкова поддержал продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, второе гражданство является «страховкой» на случай, если граница будет закрыта.
«Многие так и размышляют — мол, не факт, что пригодится. Но пусть будет на всякий случай», — считает он.
Между тем глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что второе гражданство — это «запасной парашют» для звезд, который «увеличивает горизонт планирования» и «страхует от неопределенности российского будущего».
Как стало известно ранее, певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин получили гражданство Кипра, инвестировав по два миллиона евро в недвижимость в республике.
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