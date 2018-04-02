Зачем Пугачевой и Галкину гражданство Кипра

Российские знаменитости объяснили Ura.ru, зачем они и их коллеги получают гражданства других стран.

По словам имеющего эстонский паспорт писателя Михаила Веллера, решение принять второе гражданство является вопросом политики, так как уже сейчас россиянам стало трудно получить визу в США . Писатель уверен, что таким образом россияне пытаются «ускользнуть от опускающегося железного занавеса».

«Это не является свидетельством бегства из России», — уверен он.

Актер Михаил Пореченков также отказался воспринимать получение второго гражданства в качестве «бегства». По его словам, «страна у нас свободная», поэтому люди и получают иностранные паспорта.

Шендеровича и Пореченкова поддержал продюсер Иосиф Пригожин . По его мнению, второе гражданство является «страховкой» на случай, если граница будет закрыта.

«Многие так и размышляют — мол, не факт, что пригодится. Но пусть будет на всякий случай», — считает он.