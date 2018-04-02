Екатерина Варнава хочет стать принцессой

Телеведущая и юмористка Екатерина Варнава опубликовала в Инстаграме видео, на котором она сидит на полу в роскошном платье со шлейфом, а вокруг нее танцуют балерины. "Кто в детстве мечтал стать принцессой? Правильно — я" — поделилась с читателями Варнава и добавила, что теперь она играет на сцене какие угодно роли, но только не принцесс.

"Вопрос — какова вероятность, что я когда нить буду принцессой? Правильно — нет такой вероятности! Урок «как принять реальность» закончен", — иронично заметила девушка.

Поклонники поддержали Варнаву и заметили, что на самом деле она добилась больших результатов, чем любая принцесса. В настоящий момент Варнава — телеведущая, участница одного из самых популярных юмористических шоу, танцовщица, актриса и востребованная модель, а значит, девушка давно стала «Королевой».