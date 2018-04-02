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Гребенщиков назвал Сталина и Ленина палачами
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Гребенщиков назвал Сталина и Ленина палачами 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал преступлением и позором тот факт, что останки Иосифа Сталина и Владимира Ленина находятся на Красной площади. Он подчеркнул в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 2 апреля, что считает обоих палачами.
«Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных», — заявил Гребенщиков в ответ на вопрос о причинах популярности Сталина в России.
Музыкант отметил, что не ходил на парламентские и президентские выборы, потому что считает политику «мусором и шелухой». «Из кого мне там выбирать?» — спросил он.
В октябре 2017-го о популярности Сталина в России высказался лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он сравнил лидера СССР с Адольфом Гитлером.
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