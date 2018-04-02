Гребенщиков назвал Сталина и Ленина палачами

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков назвал преступлением и позором тот факт, что останки Иосифа Сталина и Владимира Ленина находятся на Красной площади. Он подчеркнул в интервью ТАСС , опубликованном в понедельник, 2 апреля, что считает обоих палачами.

«Сталин — палач. Как и Ленин. То, что они продолжают лежать на главной площади страны, — позор и преступление. Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных», — заявил Гребенщиков в ответ на вопрос о причинах популярности Сталина в России.

Музыкант отметил, что не ходил на парламентские и президентские выборы, потому что считает политику «мусором и шелухой». «Из кого мне там выбирать?» — спросил он.