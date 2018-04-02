Королева жестко высказалась о деятельности Тарзана

Сергей Глушко (настоящее имя мужа Наташи Королевой) регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram весьма двусмысленные фотографии и видео. В этих публикациях стриптизер частенько представлен полуобнаженным, демонстрирующим накачанные части тела.

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@lovepussu) 29 Мар 2018 в 1:34 PDT

Речь идет о клипе Ирины Салтыковой на песню "Белый шарфик". Композиция увидела свет в далеком 1998 году. Отметим, что тогда Сергей не был женат на Наташе Королевой, однако это обстоятельство не помешало многочисленным подписчикам в комментариях задаться вопросом, как она относится к провокационной деятельности своего благоверного.