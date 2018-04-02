Ещё
Королева жестко высказалась о деятельности Тарзана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жесткий ответ Королевой после интима ее мужа с Салтыковой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Наташа Королева прокомментировала провокационную деятельность своего супруга, танцора стриптиза Сергея Глушко. Артистка весьма жестко и конкретно высказала свою точку зрения.
Сергей Глушко (настоящее имя мужа Наташи Королевой) регулярно постит на своей официальной страничке в социальной сети Instagram весьма двусмысленные фотографии и видео. В этих публикациях стриптизер частенько представлен полуобнаженным, демонстрирующим накачанные части тела.
Кроме того, Тарзан (сценический псевдоним Глушко) выкладывает кадры со своих выступлений и прочих съемок. К примеру, на днях Сергей опубликовал отрывок из клипа Ирины Салтыковой. По сюжету, гламурная блондинка скидывает легкий халатик леопардовой расцветки и медленно спускается в бассейн, где ее уже с хищным видом дожидается Тарзан.
"Когда деревья были большими…)" — коротко подписал видео Глушко.
Речь идет о клипе Ирины Салтыковой на песню "Белый шарфик". Композиция увидела свет в далеком 1998 году. Отметим, что тогда Сергей не был женат на Наташе Королевой, однако это обстоятельство не помешало многочисленным подписчикам в комментариях задаться вопросом, как она относится к провокационной деятельности своего благоверного.
В недавнем интервью Королева жестко ответила на любопытство общественности.
"В интернете огромное количество всего, что касается нашей семьи. Как правило, незаконного! Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую", — цитирует Наташу Королеву "Собеседник".
Дни.ру: последние новости
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России Рапунцель из "Дома-2" родила в прямом эфире Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России412
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве7
Россия испытала новую противоракету254
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»27
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля48
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
02:07
Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
В мире Политика
06:59
РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля
Политика
02:47
Секретный радар комплекса С-500 впервые сняли на видео
Армия Оружие
00:47
Путин отправил телеграмму Лукашенко
Политика СНГ
00:20
Восточный вестибюль станции «Фили» закроют на выходные
Новости Москвы
20:06
Почему Москва все чаще притягивает к себе ураганы
Общество Новости Москвы
01:00
Семь переходов через МЦК построят до 2020 года
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение