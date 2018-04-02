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Бледанс воссоединилась с мужем ради сына
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Эвелина Бледанс воссоединилась с мужем ради сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
В начале осени прошлого года стало известно, что Эвелина Бледанс развелась со своим мужем Александром Семиным. Как оказалось, телеведущая целый год скрывала развод от общественности. Экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения ради общего сына Семена.
Ранее Эвелина говорила о том, что еще любит экс-супруга, однако недавно стало известно, что у телеведущей новый роман. Некоторое время назад Бледанс решила представить публике своего нового возлюбленного — им оказался бизнесмен Сергей Демчев. Эвелина счастлива в новых отношениях, что очень радует ее многочисленных поклонников.
Бледанс и Семин после развода часто общаются и делают все для того, чтобы их сын не чувствовал, что его родители больше не вместе. Вчера Семен отмечал день рождения — в этот день Эвелина и Александр устроили для своего наследника настоящий праздник. В микроблоге Эвелины появилась фотография, на которой она позирует вместе с бывшим супругом и сыном.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что очень рады видеть Эвелину и Александра вместе. "Как приятно на вас смотреть! Сыночка с Днем Рождения!", "Очень красивая семья, красивые мама и папа, счастливый и здоровый ребенок, какие вы все молодцы", — пишут в комментариях поклонники.
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