Холостячка: Ольга Бузова будет искать любовь на новом телепроекте

Вот уже почти полтора года Ольга Бузова находится в разводе — она рассталась со своим мужем Дмитрием Тарасовым и полностью погрузилась в работу. За это время Ольга смогла многократно увеличить свои доходы, но так и не нашла счастья в личной жизни. Зато ее бывший супруг успел жениться на модели Анастасии Костенко и летом этого года станет отцом. Ольга же признается, что уже готова влюбиться и начать строить отношения, но пока что ей не попадался мужчина, которому она могла бы отдать свое сердце.

Стало известно, что в скором времени на канале ТНТ начнется кастинг для нового шоу — Бузова станет героиней женской версии шоу «Холостяк». Отметим, что сейчас на канале идет уже шестой сезон популярного шоу, но в скоро времени ТНТ запустит женскую версию — Ольга будет выбирать себе мужчину, который достоин быть рядом с ней.

Съемки нового проекта, скорее всего, начнутся летом этого года и, по слухам, пройдут в одной из европейских стран. Телезрители смогут увидеть премьеру шоу не раньше осени. Сама Бузова пока что никак не комментирует свое участие в подобном проекте, сообщает Super.ru

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