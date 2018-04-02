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Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
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Зачем Пугачева и Галкин бегут из России 

Дни.ру 34 минуты назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Звезды российского шоу-бизнеса все чаще становятся обладателями паспортов европейских государств. Эксперты рассказали, почему популярных артистов так и тянет за рубеж.
Среди тех, кому захотелось быть поближе к Европе, оказались ведущий Максим Галкин и королева российской эстрады Алла Пугачева. В Сети писали, что они получили паспорта Кипра.
Пользователей эта информация всерьез обеспокоила. Тогда многие решили, что пара бежит из страны. Верно ли это утверждение, остается только гадать, но факт остается фактом: Галкина, Пугачеву и многих других звезд будто бы манит Европа.
Успокоить поклонников творчества Примадонны поспешил писатель-сатирик Виктор Шендерович, который, между прочим, является и гражданином Израиля. "Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России", — уверен он.
Зачем звезды так поступают, объяснил продюсер Иосиф Пригожин. "Второе гражданство — это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют", — заявил он. По словам деятеля культуры, он мог тысячу раз получить гражданство другого государства, если бы захотел.
Напомним, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Необходимо вложиться в экономику государства и приобрести недвижимость на крупную сумму — это практически гарантирует получение паспорта.
Похоже, именно по этой схеме пошли Галкин и Пугачева. Теперь они могут ездить без виз более чем в 167 государств мира.
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