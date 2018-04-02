Зачем Пугачева и Галкин бегут из России

Звезды российского шоу-бизнеса все чаще становятся обладателями паспортов европейских государств. Эксперты рассказали, почему популярных артистов так и тянет за рубеж.

Пользователей эта информация всерьез обеспокоила. Тогда многие решили, что пара бежит из страны. Верно ли это утверждение, остается только гадать, но факт остается фактом: Галкина, Пугачеву и многих других звезд будто бы манит Европа.

Успокоить поклонников творчества Примадонны поспешил писатель-сатирик Виктор Шендерович , который, между прочим, является и гражданином Израиля . "Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России ", — уверен он.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 12 Июл 2017 в 2:02 PDT

Зачем звезды так поступают, объяснил продюсер Иосиф Пригожин . "Второе гражданство — это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют", — заявил он. По словам деятеля культуры, он мог тысячу раз получить гражданство другого государства, если бы захотел.

Напомним, что получить гражданство Кипра достаточно просто. Необходимо вложиться в экономику государства и приобрести недвижимость на крупную сумму — это практически гарантирует получение паспорта.

Похоже, именно по этой схеме пошли Галкин и Пугачева. Теперь они могут ездить без виз более чем в 167 государств мира.