Катя Жужа резко ответила на обвинения Ксении Бородиной

В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект «Дом-2». Тогда Катя сообщила, что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Уже тогда в Сети появились слухи о том. что на самом деле причина ухода Кати с проекта кроется в другом — у нее резко испортились отношения с подругой Ксенией Бородиной

Долгое время Ксения и Катя и никак не комментировали свои отношения и предпочитали молчать, но недавно Бородина все же решила объяснить поклонникам, что произошло между ней и Жужей. По словам Ксении, уже бывшая подруга воспользовалась популярностью лучшей подруги, за что сильно поплатилась. Кроме того, Катя сильно завидовала Бородиной.

Жужа молчать не стала и написала большой пост в своем микроблоге, в котором объяснила, что не держит зла на Ксению, но и в женскую дружбу больше не верит. Также она обвинила Бородину во лжи, так как Ксения рассказала поклонникам, что некоторое время назад очень помогала финансово Кате.

«Дружить — это не хрюкать. И дело не в пакетах, которые ты открываешь, чтобы показать свое превосходство. И не в прямых эфирах и куче постов, которые зеваки разнесут на многословный треп по Интернету. Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну, были же они друзьями. Ну, перестали. Это ни плохо, ни хорошо. Короче, бабы, я вас любила. И где-то продолжаю любить. Я благодарю свою бывшую подругу за то, что перевела мне 100 рублей на карту, когда мне было нужно. Что «содержала» меня, мою дочь, собаку и собаку собаки, если угодно, если от того, что именно это — показатель нашей дружбы. И кому какая разница, что из этого правда, а что нет», — написала Катя.

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