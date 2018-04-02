Ещё
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катя Жужа резко ответила на обвинения Ксении Бородиной 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект «Дом-2». Тогда Катя сообщила, что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Уже тогда в Сети появились слухи о том. что на самом деле причина ухода Кати с проекта кроется в другом — у нее резко испортились отношения с подругой Ксенией Бородиной.
Долгое время Ксения и Катя и никак не комментировали свои отношения и предпочитали молчать, но недавно Бородина все же решила объяснить поклонникам, что произошло между ней и Жужей. По словам Ксении, уже бывшая подруга воспользовалась популярностью лучшей подруги, за что сильно поплатилась. Кроме того, Катя сильно завидовала Бородиной.
Жужа молчать не стала и написала большой пост в своем микроблоге, в котором объяснила, что не держит зла на Ксению, но и в женскую дружбу больше не верит. Также она обвинила Бородину во лжи, так как Ксения рассказала поклонникам, что некоторое время назад очень помогала финансово Кате.
«Дружить — это не хрюкать. И дело не в пакетах, которые ты открываешь, чтобы показать свое превосходство. И не в прямых эфирах и куче постов, которые зеваки разнесут на многословный треп по Интернету. Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну, были же они друзьями. Ну, перестали. Это ни плохо, ни хорошо. Короче, бабы, я вас любила. И где-то продолжаю любить. Я благодарю свою бывшую подругу за то, что перевела мне 100 рублей на карту, когда мне было нужно. Что «содержала» меня, мою дочь, собаку и собаку собаки, если угодно, если от того, что именно это — показатель нашей дружбы. И кому какая разница, что из этого правда, а что нет», — написала Катя.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Польская Барби» рассказала, сколько стоит ее красота Дмитрий Борисов попал в неловкую ситуацию Юморист Сергей Дроботенко оказался в плачевном финансовом положении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю18
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России245
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать157
«Россия сорвалась с цепи»1091
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
03:01
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
03:41
Дроботенко оказался на мели
Шоу-бизнес
01:38
Запуск комплекса «Берег» показали на видео
Оружие Армия
01:00
Бузовой ищут холостяка на ТВ
Шоу-бизнес
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение