Катя Жужа резко ответила Бородиной

Катя Жужа резко ответила на обвинения Ксении Бородиной

В конце прошлого года Катя Жужа покинула телепроект «Дом-2». Тогда Катя сообщила, что намерена заниматься собственным бизнесом, а также намекнула на изменения в личной жизни. Уже тогда в Сети появились слухи о том. что на самом деле причина ухода Кати с проекта кроется в другом — у нее резко испортились отношения с подругой Ксенией Бородиной

Долгое время Ксения и Катя и никак не комментировали свои отношения и предпочитали молчать, но недавно Бородина все же решила объяснить поклонникам, что произошло между ней и Жужей. По словам Ксении, уже бывшая подруга воспользовалась популярностью лучшей подруги, за что сильно поплатилась. Кроме того, Катя сильно завидовала Бородиной.

Жужа молчать не стала и написала большой пост в своем микроблоге, в котором объяснила, что не держит зла на Ксению, но и в женскую дружбу больше не верит. Также она обвинила Бородину во лжи, так как Ксения рассказала поклонникам, что некоторое время назад очень помогала финансово Кате.