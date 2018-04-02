Зрители в недоумении от ошибки Первого канала 

В сети с энтузиазмом обсуждают очередной «ляп», допущенный редакторами Первого канала, которые в этот раз забыли сообщить зрителям, что транслируемая программа «Смак» с актером Федором Добронравовым была записана значительно раньше, чем вышла в эфир. Ведь, как известно, сейчас мужчина находится под контролем врачей и не покидает госпиталь, в который был доставлен после случившегося с ним на днях инсульта.
Поклонники знаменитого актера Федора Добронравова разочарованно высказываются о последнем эфире кулинарной программы «Смак», в котором их кумир принимал участие в качестве гостя Ивана Урганта. Во время ток-шоу актер выглядел совершенно здоровым и даже беспечно веселым, а между тем известно, что на днях 56-летний Федор Викторович пережил тяжелейший инсульт. Мужчину срочно госпитализировали прямо из театра, где ему стало плохо.
И вот спустя всего несколько дней тревожного ожидания выписки любимого актера его поклонники вдруг видят новый эфир «Смака», где счастливый артист Добронравов забавно отвечает на шутки Урганта и готовит обед в промежутках между светской беседой. Очевидно, что эфир был снят задолго до трансляции, но не все поклонники оказались готовы к такому расхождению записи с реальностью.
«А что он выписался уже? Ура! Наш любимчик» «Он вроде в больнице… Это запись? Не указано же…» «Он уже здоров？Быстро, писали, что инсульт… значит, бессовестно врут» «Из больничной палаты приготовления идут? Или опять Первый лажает?» «Обожаю Фёдора Викторовича и Ивана Андреевича. Фёдору Викторовичу огромного здоровья! Не рано ли вы выписались?» «Очень жалко замечательного актера, это просто издевательство над ним на Первом» Стоит напомнить, что за минувшую неделю это уже второй промах в редакторской работе Первого канала страны. Первым стало куда более серьезное происшествие, когда в эфире ток-шоу «Пусть говорят» были перепутаны снимки погибших при пожаре в Перми девушек.