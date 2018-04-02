Зрители в недоумении от ошибки Первого канала

В сети с энтузиазмом обсуждают очередной «ляп», допущенный редакторами Первого канала, которые в этот раз забыли сообщить зрителям, что транслируемая программа «Смак» с актером Федором Добронравовым была записана значительно раньше, чем вышла в эфир. Ведь, как известно, сейчас мужчина находится под контролем врачей и не покидает госпиталь, в который был доставлен после случившегося с ним на днях инсульта.

Поклонники знаменитого актера Федора Добронравова разочарованно высказываются о последнем эфире кулинарной программы «Смак», в котором их кумир принимал участие в качестве гостя Ивана Урганта . Во время ток-шоу актер выглядел совершенно здоровым и даже беспечно веселым, а между тем известно, что на днях 56-летний Федор Викторович пережил тяжелейший инсульт. Мужчину срочно госпитализировали прямо из театра, где ему стало плохо.

И вот спустя всего несколько дней тревожного ожидания выписки любимого актера его поклонники вдруг видят новый эфир «Смака», где счастливый артист Добронравов забавно отвечает на шутки Урганта и готовит обед в промежутках между светской беседой. Очевидно, что эфир был снят задолго до трансляции, но не все поклонники оказались готовы к такому расхождению записи с реальностью.