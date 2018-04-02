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Бузова разделась для Playboy
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Ольга Бузова разделась для обложки Playboy 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Инстаграме обложку журнала Playboy со своим участием.
Стилисты выбрали для Бузовой роковой, агрессивный образ — высокие черные трусы, подтяжки, черный пиджак, накинутый на голое тело, а также черную кепку. "Идеальная женщина — это я", — заявила Бузова и призналась, что эта обложка стала ее третьей для культового эротического журнала.
"Но именно она для меня особенная. Эта фотосессия под лозунгом "Она не боится" получилась очень сексуальной, смелой и безумно стильной. Мужчины будьте осторожны", — написала Ольга и призналась в любви к редакции журнала.
Мнения читателей разделились. Поклонники Бузовой отметили, что сегодня она — одна из самых интересных артисток, поэтому приглашение на обложку было достаточно ожидаемым. Хейтеры заметили, что Бузова — не самая привлекательная девушка, поэтому на ее месте должен быть кто-то другой.
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