Бузова разделась для Playboy

Ольга Бузова разделась для обложки Playboy

Стилисты выбрали для Бузовой роковой, агрессивный образ — высокие черные трусы, подтяжки, черный пиджак, накинутый на голое тело, а также черную кепку. "Идеальная женщина — это я", — заявила Бузова и призналась, что эта обложка стала ее третьей для культового эротического журнала.

"Но именно она для меня особенная. Эта фотосессия под лозунгом "Она не боится" получилась очень сексуальной, смелой и безумно стильной. Мужчины будьте осторожны", — написала Ольга и призналась в любви к редакции журнала.

Мнения читателей разделились. Поклонники Бузовой отметили, что сегодня она — одна из самых интересных артисток, поэтому приглашение на обложку было достаточно ожидаемым. Хейтеры заметили, что Бузова — не самая привлекательная девушка, поэтому на ее месте должен быть кто-то другой.