Участнице конкурса «Мисс Россия» устроили травлю в Сети из-за фото в нижнем белье

Публикация от #DIANA ALTMAN (Nagoeva) (@_missaltman__) 4 Апр 2018 в 12:59 PDT Недавно 19-летняя Диана Нагоева из Кабардино-Балкарии прошла отбор на конкурс "Мисс Россия-2018". Девушка обладает эффектной внешностью, а также с трех лет занимается шахматами, увлекается пением и знает язык жестов. Фотомодель уже имеет опыт участия в подобных соревнованиях. В прошлом году она стала "Вице-Мисс Кабардино-Балкарии 2017". Теперь девушке предстоит побороться за корону с 50 другими конкурсантками.

Однако на днях Диане стали поступать сообщения с угрозами. Девушке устроили настоящую травлю в Сети из-за откровенных фото. Оказалось, что землякам Нагоевой пришлись не по душе ее снимки в нижнем белье, которые были сделаны для анкеты конкурсантки "Мисс Россия ". Некоторые сообщения с угрозами девушка опубликовала на своей странице в соцсети. Она была удивлена тому, что ей пишут подобные сообщения и даже шлют проклятия. По ее словам, подобные фото это неотъемлемая часть конкурса. Также она отметила, что обращалась к организаторам мероприятия с просьбой выступить в закрытом купальнике, но согласия не получила, сообщает портал Super.

Многие поклонники поддержали Диану и отметили, что никто не имеет права запрещать ей фотографироваться в купальнике или нижнем белье, а также оскорблять ее. Они надеются, что сложившая ситуация никак не отразиться на конкурсе и фотомодель сможет одержать победу, и завоевать корону.