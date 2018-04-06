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Участнице конкурса «Мисс Россия» устроили травлю
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Участнице конкурса «Мисс Россия» устроили травлю в Сети из-за фото в нижнем белье 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно 19-летняя Диана Нагоева из Кабардино-Балкарии прошла отбор на конкурс "Мисс Россия-2018". Девушка обладает эффектной внешностью, а также с трех лет занимается шахматами, увлекается пением и знает язык жестов. Фотомодель уже имеет опыт участия в подобных соревнованиях. В прошлом году она стала "Вице-Мисс Кабардино-Балкарии 2017". Теперь девушке предстоит побороться за корону с 50 другими конкурсантками.
Однако на днях Диане стали поступать сообщения с угрозами. Девушке устроили настоящую травлю в Сети из-за откровенных фото. Оказалось, что землякам Нагоевой пришлись не по душе ее снимки в нижнем белье, которые были сделаны для анкеты конкурсантки "Мисс Россия". Некоторые сообщения с угрозами девушка опубликовала на своей странице в соцсети. Она была удивлена тому, что ей пишут подобные сообщения и даже шлют проклятия. По ее словам, подобные фото это неотъемлемая часть конкурса. Также она отметила, что обращалась к организаторам мероприятия с просьбой выступить в закрытом купальнике, но согласия не получила, сообщает портал Super.
Многие поклонники поддержали Диану и отметили, что никто не имеет права запрещать ей фотографироваться в купальнике или нижнем белье, а также оскорблять ее. Они надеются, что сложившая ситуация никак не отразиться на конкурсе и фотомодель сможет одержать победу, и завоевать корону.
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