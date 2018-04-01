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Бузовой ищут холостяка на ТВ
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Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @buzova86
Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова станет главной героиней нового шоу на ТНТ. Красавице будут искать холостяка.
Все подробности сотрудники телеканала держат в секрете. Известно, что новая передача станет своего рода женской копией реалити-шоу "Холостяк", которое выходит на ТНТ уже несколько лет.
Ожидается, что съемки начнутся летом. Локация для этого выбрана необычная — один их теплых уголков Европы, передает Telegram-канал Super. Отбор потенциальных женихов для Бузовой пока не стартовал, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Официально руководители телеканала ТНТ эту информацию не комментировали. Бузова не высказывалась по поводу поисков потенциального жениха.
Напомним, что личная жизнь Ольги Бузовой постоянно находится под вниманием репортеров. Ее разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым стал настоящей сенсацией.
Как писали Dni.Ru, Бузова утверждала, что у нее уже год не было секса. Тем не менее, похоже, что певица не отчаивается и находится в активном поиске партнера.
Одно время за ней пытался приударить участник шоу "Дом-2" Роман Гриценко. Исполнительница его старания по достоинству не оценила: отношения не сложились.
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