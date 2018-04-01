Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова станет главной героиней нового шоу на ТНТ. Красавице будут искать холостяка.

Все подробности сотрудники телеканала держат в секрете. Известно, что новая передача станет своего рода женской копией реалити-шоу "Холостяк", которое выходит на ТНТ уже несколько лет.

Ожидается, что съемки начнутся летом. Локация для этого выбрана необычная — один их теплых уголков Европы, передает Telegram-канал Super. Отбор потенциальных женихов для Бузовой пока не стартовал, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Официально руководители телеканала ТНТ эту информацию не комментировали. Бузова не высказывалась по поводу поисков потенциального жениха.

Напомним, что личная жизнь Ольги Бузовой постоянно находится под вниманием репортеров. Ее разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым стал настоящей сенсацией.

Как писали Dni.Ru , Бузова утверждала, что у нее уже год не было секса. Тем не менее, похоже, что певица не отчаивается и находится в активном поиске партнера.