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Малиновская представила «новую себя»
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Маша Малиновская представила «новую себя» 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Телеведущая посмотрела на себя со стороны и провела "работу над ошибками".
По словам Малиновской, она внимательно прочитала все комментарии, касающиеся ее появления в программах Андрея Малахова и Леры Кудрявцевой, и хочет поблагодарить всех за поддержку и критику.
Девушка провела "эпическую работу" над своей внешностью, техникой речи и профессионализмом. "Всё подверглось инвентаризации и все эти инструменты, которыми я ранее владела, но не пользовалась, наконец достала с антресоли!" — заявила Малиновская.
Девушка поблагодарила свою семью, друзей и фанатов за поддержку. Малиновская призналась, что теперь она знает, как правильно работать над собой, чтобы прекрасно выглядеть, быть востребованной и хорошо себя чувствовать. Телеведущая пообещала, что скоро подробно расскажет о своем преображении в эфире одного из главных каналов страны.
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