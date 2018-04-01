«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности 

Архитектор из Польши по имени Анелла, задавшись целью обрести кукольную внешность, потратила более 40 тысяч долларов на пластические операции, сообщает The Sun.
25-летняя девушка, которая называет себя «первой польской Барби», изначально не планировала выглядеть как детская игрушка. Однако после пластики носа, который ей не нравился, она не смогла остановиться, откорректировав губы и грудь.
«Это произошло очень спонтанно. Это не было запланировано, — заявила она. — У каждого бывает что-то, что хочется изменить».
What could be hotter than me?😘💣😘Co Was najbardziej rozgrzewa? Samochód, słoneczko czy Ja — perfekcyjna Barbie…? 🎀💖💣👸 Lubię gdy słoneczko muska nie tylko ciało, ale i w tyłeczek jest cieplutko 😻👌🤗🎀#hotter #sunbathing #vipgirls #goddess #luxurygirl #blondine #blondiegirl #cutie #fakeboobs #breastimplants #biggerisbetter #provocative #pureseduction #dreamofdoll #plasticlovers #barbiedoll #humanbarbie #barbieanella #carmodel #luxurylife #loveluxury #kyliejennerinspired #dollface #tanningtime #curvygirl #worshipme #stalker #sexyqueen #classybitch #bitchy @playboy @playboyvzlaoficial @playboynews @kyliejenner_style @oysho 💣👸💣
«Мне нравится все странное, сумасшедшее, уникальное. Может, потому, что я сама такая. Мне нравятся люди с харизмой, те, кому есть, что сказать. Люди, которые могут создавать что-то прекрасное, прекрасны внутри», — поделилась девушка.
Она настаивает, что тонкая талия у нее от природы. Анелла, которая всего за несколько месяцев набрала более 38 000 последователей в Instagram, говорит, что работает на полную ставку в качестве архитектора, а ее активность в социальных сетях — это просто хобби, а не способ заработать.
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