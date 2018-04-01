Маре Багдасарян вернули права

Багдасарян показала новые права

Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян показала 1 апреля новые права. Фото нового документа она опубликовала на странице в Instagram с комментарием: «Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится».

Не исключено, что это первоапрельская шутка.

Публикация от Mara Bagdasaryan (@049mara) 1 Апр 2018 в 4:53 PDT

Накануне Багдасарян остановил патруль при первой же попытке проехать несколько метров на своем Mercedes. В отношении 24-летней москвички был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Багдасарян известна рекордным количеством нарушений ПДД, уклонением от оплаты штрафов и последовавшими за этим разбирательствами. В поле зрения СМИ она попала в мае 2016 года, когда вместе с друзьями, среди которых был сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров , устроила «гонки» на внедорожнике Gelandewagen с полицией на Ленинском проспекте, транслируя происходящее в соцсетях.

По решению Савеловского суда Багдасарян была пожизненно лишена прав по состоянию здоровья — из-за диагноза "эпилепсия". Соответствующую медицинскую справку суду представил прокурор. Позже стало известно, что Багдасарян обжалует это решение суда. Отец девушки, Эльмар Багдасарян, заявил, что дочь прошла обследование в НИИ неврологии, где специалист сделал заключение об отсутствии у нее посттравматической эпилепсии. В подтверждение этого девушка опубликовала справку, выданную московским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «ГП №209 ДЗМ».