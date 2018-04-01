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Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
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Ольга Бузова провела выходные в объятиях олимпийского чемпиона по волейболу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вечер субботы певица и телеведущая Ольга Бузова провела в караоке-клубе на Новом Арбате. Посетители модного заведения были удивлены, заметив, что Бузова проводив ночь в мужской компании. Ведь звезда буквально на днях в интервью рассказывала: у нее нет любимого человека. Но в караоке Оля была с красивым и высоким мужчиной — он крепко и совсем не по-дружески обнимал Бузову, целовал. Паре было весело вместе.
Оказалось, что спутник Ольги Бузовой известный спортсмен — центральный блокирующий петербургского "Зенита" и сборной России по волейболу, чемпион Олимпиады в Лондоне, заслуженный мастер спорта. Говорят, что 33-летний Александр Волков встречается с подругой Бузовой из Санкт-Петербурга. Так что вполне возможно, что объятия были просто приятельские. Ну а поцелуи красавца ростом 2 метра 10 см в макушку — просто проявление эмоций.
Ольга Бузова рассказывала нам в интервью, что мечтает о надежном мужском плече рядом: "Надеюсь, что, помимо трех собак, у меня будет муж или хотя бы молодой человек…"
Но она тяжело переживает предательство мужа:
"Трудно представить, как человек, который любил, может тут же представлять всему свету другого человека. У меня даже язык не поворачивается говорить об этом…"
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