Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона

Ольга Бузова провела выходные в объятиях олимпийского чемпиона по волейболу

Вечер субботы певица и телеведущая Ольга Бузова провела в караоке-клубе на Новом Арбате. Посетители модного заведения были удивлены, заметив, что Бузова проводив ночь в мужской компании. Ведь звезда буквально на днях в интервью рассказывала: у нее нет любимого человека. Но в караоке Оля была с красивым и высоким мужчиной — он крепко и совсем не по-дружески обнимал Бузову, целовал. Паре было весело вместе.

Ольга Бузова рассказывала нам в интервью, что мечтает о надежном мужском плече рядом: "Надеюсь, что, помимо трех собак, у меня будет муж или хотя бы молодой человек…"

Но она тяжело переживает предательство мужа: