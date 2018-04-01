Анфиса Чехова снова собралась замуж

1 апреля, утром теледива Анфиса Чехова сделала неожиданное признание. Звезда опубликовала однозначного содержания фотографию у себя в Инстагараме, подписав ее так: «Можете меня поздравить!» Кто ее возлюбленный и как его зовут, Анфиса не прокомментировала. Поэтому многие подписчики восприняли это, как хорошую шутку и наперебой стали поздравлять Чехову с Первым апреля: «Класс!», «Поздравляю!», «Украду у вас идею, супер!», «Заразите и меня вашим юмором!», «Точно, сегодня же первое апреля, с праздником». Другие требовали доказательств и подробностей. Третьи, не вдаваясь в тонкости происходящего, просто пожелали Анфисе счастья с новым избранником. Пост за короткое время собрал около 30 тысяч отметок «Нравится».

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Напомним, Анфиса Чехова официально объявила о том, что развелась с супругом в октябре прошлого года. Как оказалось, пара рассталась гораздо раньше, просто Гурам и Анфиса не хотели привлекать внимание общественности к семейным проблемам. Экс-супруги смогли остаться друзьями и до сих пор проводят много времени с сыном Соломоном. По словам Чеховой, сейчас у них прекрасные отношения с бывшим мужем.