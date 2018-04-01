Волочкову атаковали хейтеры

Анастасию Волочкову снова атакуют хейтеры

По словам балерины, в связи с трагическими событиями, случившимися в Кемерово, многие люди пересмотрели свой взгляд на жизнь.

"Кого-то боль усмирила, а кто-то продолжал бросаться, как по команде «фас». Не все понимают, что мы люди и жить нам всем ровно столько, сколько отмерено небесами", — отметила Волочкова.

Балерина обратилась к своим хейтерам и сказала, что не нужно портить карму ненавистью. Для Анастасии счастье — быть российской балериной, ведь это звание закрепилось за ней на всю жизнь. Волочкова отметила, что она всего добилась сама, своим трудом и умением противостоять любым испытаниям.

Именно поэтому она не обращает внимание на постоянную критику хейтеров, которые оставляют злобные послания в ее Инстаграме.