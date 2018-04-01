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Волочкову атаковали хейтеры
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Анастасию Волочкову снова атакуют хейтеры 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По словам балерины, в связи с трагическими событиями, случившимися в Кемерово, многие люди пересмотрели свой взгляд на жизнь.
"Кого-то боль усмирила, а кто-то продолжал бросаться, как по команде «фас». Не все понимают, что мы люди и жить нам всем ровно столько, сколько отмерено небесами", — отметила Волочкова.
Балерина обратилась к своим хейтерам и сказала, что не нужно портить карму ненавистью. Для Анастасии счастье — быть российской балериной, ведь это звание закрепилось за ней на всю жизнь. Волочкова отметила, что она всего добилась сама, своим трудом и умением противостоять любым испытаниям.
Именно поэтому она не обращает внимание на постоянную критику хейтеров, которые оставляют злобные послания в ее Инстаграме.
"Жить я буду, так, как хочу и как умею. Никогда не обращала на мнение своры собак. Они лают, а караван идет", — сказала балерина.
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