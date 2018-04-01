Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов показали «приемную дочь»

Это дочь наша приемная, Аленушка.

На вопрос о том, давно ли у них появилась приемная дочь, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов ответили: «Почти 5 лет». И уточнили, что по документам девушка все-таки не является их дочерью («Нет пока»). «У нее есть мама, сестра, бабушка», — уточнили актеры.

Также за семейным столом сидела мама Дмитрия Певцова. По словам Ольги Дроздовой, как только она пришла в семью, свекровь передала ей «бразды правления».

У нас матриархат жесткий,

подтвердил Дмитрий Певцов.

Фото: кадры из передачи «В гости по утрам»