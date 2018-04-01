Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов показали «приемную дочь» 

Известные актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов стали героями телепередачи «В гости по утрам» с Марией Шукшиной. За одним столом со звездными родителями, помимо их сына Елисея, оказалась также девушка Алена. Как сообщили знаменитости, она является их приемной дочерью.
Это дочь наша приемная, Аленушка.
На вопрос о том, давно ли у них появилась приемная дочь, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов ответили: «Почти 5 лет». И уточнили, что по документам девушка все-таки не является их дочерью («Нет пока»). «У нее есть мама, сестра, бабушка», — уточнили актеры.
Также за семейным столом сидела мама Дмитрия Певцова. По словам Ольги Дроздовой, как только она пришла в семью, свекровь передала ей «бразды правления».
У нас матриархат жесткий,
подтвердил Дмитрий Певцов.
Фото: кадры из передачи «В гости по утрам»