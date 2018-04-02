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Неожиданно: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова показали приемную дочь
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Неожиданно: Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова показали приемную дочь 

WMJ.ru 53 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы вместе уже более 25 лет. Супруги воспитывают десятилетнеголетнего сына Елисея. Выяснилось, что у пары есть еще и приемная дочь. Супруги появились в передаче Первого канала «В гости по утрам» с Марией Шукшиной и представили двушку Алену, которую называют своей приемной дочерью.
— рассказал Дмитрий.
Алена — одна из учениц студии «ПЕВЦОВЪтеатр», мастерской, которой руководят актеры. Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов настолько любят своих студентов, что каждого считают своим приемным ребенком. «Этот первый курс был особенным, такое уже вряд ли повторится. Мы в них всю душу вложили, отдавались работе полностью. Поэтому теперь так сильно любим каждого. Один мой друг сказал, что, если я буду так отдаваться работе с детьми, от меня самого уже ничего не останется. Но как делать это без подобной отдачи — не знаю», — заявил Певцов.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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