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Дроботенко оказался на мели
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Юморист Сергей Дроботенко оказался в плачевном финансовом положении 

Teleprogramma.pro 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
В канун 1 апреля артист заявил, что давно сбавил аппетиты, связанные с гонорарами за сольные концерты. Кризис никого не обошел стороной.
Судя по официальной информации на сайте известного юмориста, он вполне востребован в профессии. Только в марте он выходил на сцену 18 раз, на апрель тоже запланировано десять выступлений.
Ранее со слов импресарио Сергея Дроботенко стало известно, что артист получает за любое сольное выступление не меньше десяти тысяч евро. Но сам Дроботенко признается журналистам, что в последнее время ему пришлось сбавить свои аппетиты. «Меня очень сильно затронул финансовый кризис, — рассказал юморист. — Ведь концерты — не первая статья расходов в семьях у большинства зрителей. И если приходится экономить, то ограничивают себя в поездках каких-то, в развлечениях. Поэтому, конечно, это сказывается на мне. Если в каком-то городе устроитель концертов говорит мне, что продана только половина зала, я иду навстречу и соглашаюсь снизить цену на билеты. Мы же все люди».
Артист также признался, что раньше у него было больше корпоративов, сейчас их практически нет. Кроме того доход напрямую зависит от сезона. «Основная статься моих личных расходов — жратва, — улыбнулся Дроботенко. — Я же обычный человек. Коммуналка тоже много съедает. Так что ошибочно думать, что артисты — очень богатые люди, которые не знают простой жизни», — цитирует юмориста dni.ru.
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