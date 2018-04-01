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Стало известно состояние Шварценеггера
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Представитель Шварценеггера рассказал о состоянии актера после операции 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Reuters
Американский актер Арнольд Шварценеггер находится в хорошем состоянии после операции на сердце, он восстанавливается, сообщил представитель артиста Дэниел Кетчелл.
Он заявил, что Шварценеггер «в очень хорошем состоянии, хорошем настроении, он восстанавливается», передает RT.
>> Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Операцию на сердце актер и экс-губернатор Калифорнии перенес ранее на этой неделе. Первыми словами после пробуждения от наркоза Шварценеггера стали «Я вернулся».
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