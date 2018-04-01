Стало известно состояние Шварценеггера

Представитель Шварценеггера рассказал о состоянии актера после операции

Он заявил, что Шварценеггер «в очень хорошем состоянии, хорошем настроении, он восстанавливается», передает RT.

Операцию на сердце актер и экс-губернатор Калифорнии перенес ранее на этой неделе. Первыми словами после пробуждения от наркоза Шварценеггера стали «Я вернулся».