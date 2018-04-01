Светлана Немоляева: супруг всегда говорил, что лучше Анофриева никто в кино не поет 

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась своими воспоминаниями об Олеге Анофриеве.
"Мой муж Александр Сергеевич Лазарев обожал его. Однажды Олег ему заявил: «Сашка, представляешь, я с одного раза всё запоминаю и сразу же могу пропеть вслух». Саша всегда восхищался его голосом и говорил, что лучше Олега никто в кино не поет.
Потом он ушел из театра, судьба его стала развиваться по другому сценарию. Он много снимался, у него началась совершенно новая жизнь. Но самое главное для меня, что мы потом вместе снимались в его фильме «Быть влюбленным». Это было прелестно! Такая милая, незатейливая картина. В ней играла я, мой Саша и Галя Польских. Музыку к фильму, конечно же, написал Олег. Всё это было настолько легко и весело, без всяких претензий на великую вещь.
Он сделал просто лирическую историю, снимаясь в которой мы получали большое удовольствие. Когда эту картину показывают по телевизору, я всегда ее смотрю и радуюсь. Она простая, добрая, человечная. И это, конечно, благодаря Олегу", — цитирует его слова газета «Известия».