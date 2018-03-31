Александр Збруев: «Знаю, где грешен и перед кем виноват

31 марта актер отмечает 80-летний юбилей. Большинство его ролей — герои-любовники, ну а его личная жизнь не так сладка, как на экране.

Глядя на него, поверить в реальный возраст невозможно — Александр Викторович по-прежнему подтянут, обаятелен и подвижен. Недаром друзья называют его «вечным мальчиком».

Своего отца Збруев живым не застал — тот был заместителем наркома связи СССР, и в 1937 году его расстреляли, а мать после рождения Саши сослали в Рыбинск . В Москву семья вернулась только через пять лет. На характер мальчика во многом повлияла улица Арбат. Саша всегда мог постоять за себя. Школу не любил, учился плохо, занимался боксом и гимнастикой. Часто ходил в ближайший кинотеатр, за 10 копеек покупал билет на сеанс. После школы других вузов, кроме Щуки (Театральный институт имени Бориса Щукина. — Прим. «Антенны»), Збруев и не рассматривал. С первой же попытки стал студентом курса Владимира Этуша . А после окончания Александра приняли в труппу Театра Ленинского комсомола, в которой он служит уже около 60 лет. Роль следователя Алешина в картине «Два билета на дневной сеанс» принесла ему известность, а после «Большой перемены» актер стал секс-символом страны. Збруев придирчиво относится к сценариям и редко соглашается на съемки в кино.

У Збруева было три главных истории любви. Первая в Щуке — жгучая брюнетка с черными глазами Валентина Малявина. После свадьбы они прожили всего четыре года. Сейчас бывшая супруга живет в специализированном пансионате, она потеряла зрение. Как-то Малявина призналась журналистам, что хотела бы, чтобы ее навестил Збруев. Но он не пришел.

— Боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас, — признался актер в эфире программы «Три истории любви». — Боюсь, потому что мне горько, что ее жизнь так сложилась. Это большое несчастье. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной. Она моя первая жена, и я никогда ее забыть не смогу. В моих воспоминаниях она все та же красавица, которую любил.

В 1966 году на киностудии «Мосфильм» Збруев встретил актрису Людмилу Савельеву . Актер увидел ее, когда она выходила из павильона в коридор со съемки первого бала Наташи Ростовой в фильме «Война и мир». Через год после свадьбы у пары родилась дочь Наталья.

— Любовь — это как девятый вал, — рассуждал Збруев в программе «Небольшая перемена». — Она так захлестывает, ты теряешь голову, рассудок не присутствует при этом — только эмоции и темперамент. Страшно, что через какое-то время девятый вал уходит, потом наступает восьмой, седьмой, шестой, а затем — штиль. И начинаешь понимать рассудком, как больно, что все это прошло.

Збруев женат на Савельевой и сегодня, тем не менее в 1992 году от актрисы театра «Ленком» Елены Шаниной у него родилась дочь Татьяна, которая пошла по стопам родителей и играет с ними на одной сцене.

— Нет безгрешных людей, — признается Александр Викторович. — И я знаю, где грешен, перед кем виноват. Но если ты действительно грешен, сделал кому-то плохо, попроси прощения у Господа. Будем надеяться, что он нас простит, он всех прощает.

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Актер признается, что любит своих дочерей. Старшая Наталья (ей 50 лет) снялась в фильме «Если верить Лопотухину», но актрисой не стала.

— Она об этом не жалеет, занимается редакторской работой, много читает, у нее все хорошо, — говорит Збруев. — А младшей, Татьяне (ей 26 лет. — Прим. «Антенны»), нравилась актерская профессия. Зачем было отговаривать?

О своем возрасте Збруев рассуждает так:

— Теперь я понимаю, что бежать за троллейбусом уже не стоит, можешь споткнуться и упасть. И я говорю сегодня себе: «Стоп!» Хотя, с другой стороны, если очень нужно, то побегу.

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