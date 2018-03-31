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Юбилей Александра Збруева
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Юбилей Александра Збруева 

Рамблер 40 минут назад
На счету Збруева более 60 фильмов. С 2004 года он перестал сниматься в кино, однако в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала «Кино про Алексеева».
1/12  Народному артисту России Александру Збруеву исполняется 80 лет.
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2/12  Свой день рождения он отметит в «Ленкоме», выйдя на сцену — в роли Бориса Годунова.
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3/12  В кино Александр Збруев дебютировал в 1962 году в фильме Александра Зархи «Мой младший брат», с тех пор он снялся в десятках картин.
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4/12  Среди наиболее известных «Большая перемена», «Батальоны просят огня», картинах Марка Захарова («Дом, который построил Свифт», «Убить дракона»), Сергея Соловьева («Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви») и Дмитрия Астрахана («Ты у меня одна», «Всё будет хорошо»).
Фото:
5/12  После окончания театрального училища имени Щукина в 1961 году Збруева приняли в труппу театра им. Ленинского комсомола. С тех пор его жизнью стал «Ленком».
Фото:
6/12  Премьера спектакля "Ва-банк" по пьесе Александра Островского "Последняя жертва" в постановке Марка Захарова, которая состоялась в театре "Ленком". В роли Юлии Тугиной - Александра Захарова, в роли Флора Прибыткова - Александр Збруев.
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7/12 
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8/12  Супруги киноактриса Людмила Савельева (справа) и актер театра имени Ленинского комсомола Александр Збруев (слева) гуляют в сквере около кинотеатра "Россия".
Фото:
9/12  Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручает премию в области театрального искусства 2002 года актеру Александру Збруеву за исполнение одной из главных ролей в спектакле "Шут Балакирев" в постановке московского Театра имени Ленинского комсомола.
Фото:
10/12  Актер Александр Збруев на церемонии вручения премии имени Народного артиста СССР Олега Янковского, учрежденной в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", которая состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).
Фото:
11/12  Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Фото:
12/12  Александр Збруев (справа) в роли капитана Алешина и Светлана Коркошко (слева) в роли Нины в художественном фильме "Круг". Студия "Ленфильм". Режиссер Г. Раппопорт.
Фото:
На счету Збруева более 60 фильмов. С 2004 года он перестал сниматься в кино, однако в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала "Кино про Алексеева".
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