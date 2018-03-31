Юбилей Александра Збруева 

1/12 Народному артисту России Александру Збруеву исполняется 80 лет. РИА Новости Фото:

2/12 Свой день рождения он отметит в «Ленкоме», выйдя на сцену — в роли Бориса Годунова. globallookpress.com Фото:

3/12 В кино Александр Збруев дебютировал в 1962 году в фильме Александра Зархи «Мой младший брат», с тех пор он снялся в десятках картин. РИА Новости Фото:

4/12 Среди наиболее известных «Большая перемена», «Батальоны просят огня», картинах Марка Захарова («Дом, который построил Свифт», «Убить дракона»), Сергея Соловьева («Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви») и Дмитрия Астрахана («Ты у меня одна», «Всё будет хорошо»). РИА Новости Фото:

5/12 После окончания театрального училища имени Щукина в 1961 году Збруева приняли в труппу театра им. Ленинского комсомола. С тех пор его жизнью стал «Ленком». globallookpress.com Фото:

6/12 Премьера спектакля "Ва-банк" по пьесе Александра Островского "Последняя жертва" в постановке Марка Захарова, которая состоялась в театре "Ленком". В роли Юлии Тугиной - Александра Захарова, в роли Флора Прибыткова - Александр Збруев. РИА Новости Фото:

8/12 Супруги киноактриса Людмила Савельева (справа) и актер театра имени Ленинского комсомола Александр Збруев (слева) гуляют в сквере около кинотеатра "Россия". РИА Новости Фото:

9/12 Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручает премию в области театрального искусства 2002 года актеру Александру Збруеву за исполнение одной из главных ролей в спектакле "Шут Балакирев" в постановке московского Театра имени Ленинского комсомола. РИА Новости Фото:

10/12 Актер Александр Збруев на церемонии вручения премии имени Народного артиста СССР Олега Янковского, учрежденной в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", которая состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). РИА Новости Фото:

11/12 Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком". РИА Новости Фото: