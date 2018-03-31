Юбилей Александра Збруева 

4/12 Среди наиболее известных «Большая перемена», «Батальоны просят огня», картинах Марка Захарова («Дом, который построил Свифт», «Убить дракона»), Сергея Соловьева («Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви») и Дмитрия Астрахана («Ты у меня одна», «Всё будет хорошо»).
6/12 Премьера спектакля "Ва-банк" по пьесе Александра Островского "Последняя жертва" в постановке Марка Захарова, которая состоялась в театре "Ленком". В роли Юлии Тугиной - Александра Захарова, в роли Флора Прибыткова - Александр Збруев.
9/12 Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручает премию в области театрального искусства 2002 года актеру Александру Збруеву за исполнение одной из главных ролей в спектакле "Шут Балакирев" в постановке московского Театра имени Ленинского комсомола.
10/12 Актер Александр Збруев на церемонии вручения премии имени Народного артиста СССР Олега Янковского, учрежденной в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес", которая состоялась в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).