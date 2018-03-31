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Наталья Подольская выпустит новый клип
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Наталья Подольская выпустит новый клип 

Журнал ОК! 50 минут назад
На днях российский певец Владимир Пресняков провел большой концерт в честь своего юбилея. И его жена Наталья Подольская тоже не осталась в стороне, порадовав поклонников новостью о выходе новой видеоработы. Певица объявила об этом в Instagram. В своем посте артистка поблагодарила всех, кто помогал ей во время съемок клипа, а фанатов попросила угадать, какой песне он посвящен.
Чуть позже Наталья выложила следующий пост, где раскрыла секрет: она выпустит видеоролик на песню «Проиграл». Артистка опубликовала кадр из клипа. И понятно, почему она не смогла сдержаться!
Фанаты пришли в восторг.
«О! Шикарный образ!», «Красота невероятная», «Интригующе. Великолепно смотритесь. И платье Вам очень идёт!», — пишут подписчики.
Некоторые поклонники сравнили Наталью Подольскую с другой популярной певицей — Светланой Лобода.
Напомним, что ранее певица трогательно поздравила своего супруга с днем рождения: Владимиру Преснякову исполнилось 50 лет.
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