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Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
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Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов 

Дни.ру 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Первый канал подготовил к 80-летию артиста фильм "Александр Збруев. Три истории любви". В ленте бывшая жена Александра Збруева Валентина Малявина откровенно рассказала об отношениях с экс-супругом. Женщина посетовала, что актер бросил ее одну и совсем не навещает.
Валентина стала первой настоящей любовью Александра. Актер встретил Малявину на родном Арбате и почти сразу привел в дом. Хотя мать Збруева была категорически против девушки, Збруев и Малявина тайно поженились.
На тот момент Александру было всего 20, и он учился на актера. Вслед за любимым мужем Валентина тоже пошла в актерское училище, тем более, что у девушки обнаружился большой талант. Вскоре молодая актриса забросила учебу в Школе-студии МХАТ ради кино. Начались разъезды, времени на мужа практически не было, возникла ревность. Однажды Валентина призналась мужу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым. На тот момент артисты прожили вместе четыре года. Збруев не смог простить предательства и ушел.
"Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй, и третий, и четвертый, и пятый… Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой", — считает Александр Викторович.
При этом о своих супругах актер отзывается исключительно положительно.
"Мне, честно говоря, не очень хочется перечислять фамилии своих супруг, потому что они все замечательные — прекрасные, талантливые, красивые безумно, и я счастлив, что Господь послал их мне", — говорит Збруев.
Дальнейшая судьба Малявиной сложилась трагически. Актриса была осуждена за убийство третьего мужа — актера театра имени Вахтангова Станислава Жданько. Она провела в тюрьме четыре года. В 2001 году Валентина совсем потеряла зрение, теперь она живет в пансионате для слабовидящих.
Оставшись одна Малявина кается, говорит, что была по-настоящему счастлива рядом со своими мужьями. При этом артистка очень жалеет, что ее не навещает первый супруг.
"Хочу запомнить ее молодой и красивой", — ответил на это Александр Збруев.
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