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В шоу «Холостяк» победит Дарья Клюкина. Егор Крид выберет самую красивую участницу
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В шоу «Холостяк» победит Дарья Клюкина. Егор Крид выберет самую красивую участницу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Съемки телепроекта «Холостяк», который сейчас идет на канале ТНТ завершились еще зимой. Несмотря на то, что все действующие лица проекта подписали контракты о том, что не имеют права сообщать подробности съемок, рассказывать о том, что будет происходить в эфире — утаить информацию нельзя. У каждой из участниц масса подруг, знакомых, которые в отличии от героинь не подписывали контрактов, поэтому и «сливают» информацию. Уже сейчас активно обсуждается новость — в «Холостяке» победит Дарья Клюкина.
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В этом сезоне стать «Холостяком» уговорили модного музыканта с огромной армией поклонниц — Егора Крида. Кстати, у Крида в начале апреля большой сольный концерт в Москве, поэтому еженедельное появление на телеэкране для него весьма кстати.
В начале проекта называли несколько фавориток, которые могут завоевать сердце героя. Но, спустя несколько недель эфира, знакомые одной из участниц не удержались и сообщили, что победит Даша. Мужской выбор вполне понятен — Клюкина действительно самая красивая, умная и интересная участница. Кроме того, Дарья опытная участница — она уже была в «Холостяке». Зрители ее запомнили: Клюкина довела до слез в прошлом году Илью Глинникова, сообщив, что уходит с проекта, так как не видит с актером совместного будущего.
Клюкина на тот момент была совладелицей кофейни в Сочи, участвовала в съемках, как моделей. В прошлом году она перебралась в Москву, и начала здесь карьеру актрисы и модели. У Даши никогда не было проблем с мужчинами — она окружена вниманием сильного пола, девушка неконфликтная, хваткая и умело пользуется своей красотой, умеет манипулировать мужчинами.
Даша заикается с детства: ее напугала собака. Но по словам красавицы ее заикание умиляет мужчин и никогда не мешало ей строить карьеру.
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