В шоу «Холостяк» победит Дарья Клюкина. Егор Крид выберет самую красивую участницу 

Съемки телепроекта «Холостяк», который сейчас идет на канале ТНТ завершились еще зимой. Несмотря на то, что все действующие лица проекта подписали контракты о том, что не имеют права сообщать подробности съемок, рассказывать о том, что будет происходить в эфире — утаить информацию нельзя. У каждой из участниц масса подруг, знакомых, которые в отличии от героинь не подписывали контрактов, поэтому и «сливают» информацию. Уже сейчас активно обсуждается новость — в «Холостяке» победит Дарья Клюкина.
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В этом сезоне стать «Холостяком» уговорили модного музыканта с огромной армией поклонниц — Егора Крида. Кстати, у Крида в начале апреля большой сольный концерт в Москве, поэтому еженедельное появление на телеэкране для него весьма кстати.
В начале проекта называли несколько фавориток, которые могут завоевать сердце героя. Но, спустя несколько недель эфира, знакомые одной из участниц не удержались и сообщили, что победит Даша. Мужской выбор вполне понятен — Клюкина действительно самая красивая, умная и интересная участница. Кроме того, Дарья опытная участница — она уже была в «Холостяке». Зрители ее запомнили: Клюкина довела до слез в прошлом году Илью Глинникова, сообщив, что уходит с проекта, так как не видит с актером совместного будущего.
Клюкина на тот момент была совладелицей кофейни в Сочи, участвовала в съемках, как моделей. В прошлом году она перебралась в Москву, и начала здесь карьеру актрисы и модели. У Даши никогда не было проблем с мужчинами — она окружена вниманием сильного пола, девушка неконфликтная, хваткая и умело пользуется своей красотой, умеет манипулировать мужчинами.
Даша заикается с детства: ее напугала собака. Но по словам красавицы ее заикание умиляет мужчин и никогда не мешало ей строить карьеру.
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