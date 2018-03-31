Бари Алибасов сделал из группы «На-На» рок-звезд

Известный продюсер Бари Алибасов опубликовал фото с недавнего концерта группы "На-На".

Концерт состоялся в честь открытия музея рок-н-ролла в честь 70-тилетия Фредди Меркьюри. На сцену артисты вышли в непривычных костюмах — одетые, как настоящие рок-звезды. Музыканты исполнили песню "Down". По словам Алибасова, от этого "все рокеры, находившиеся в клубе, пришли в полный восторг".

Публикация от Б. Алибасов+НАНА (@alibasov_nana) 30 Мар 2018 в 12:54 PDT Продюсер отметил, что никто не ожидал от поп-группы исполнения настоящего рок-хита, хотя такие песни давно были в репертуаре артистов. "Публика восторженно аплодировала группе и просили на бис!" — рассказал продюсер.

Поклонники отметили, что музыканты с таким стажем и опытом точно смогут исполнить песню в любом жанре и будут смотреться в новом образе органично.