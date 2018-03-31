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Ольга Картункова показала взрослых детей
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Ольга Картункова показала взрослых детей 

Teleprogramma.pro 21 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и участница комедийного шоу «Однажды в России» на канале ТНТ не часто делится подробностями своей личной жизни. Известно, что дети артистки — Александр и Виктория родились еще до того, как она стала звездой. В декрете с ними сидел ее муж Виталий Картунков. Когда малыши немного подросли, Ольга стала их брать с собой в творческие поездки. Сейчас, судя по всему, с детьми она видится редко, в силу своей занятости. Накануне Картунковаа опубликовала в Инстаграме семейное фото, подписав его сентиментальным высказыванием в адрес своих детей: «Люблю очень сильно! Так мало времени сейчас могу позволить… Но вы знаете, сыночек и дочка, что я рядом и горы сверну!»
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Поклонники бурно отреагировали на публикацию, некоторые даже не знали, что у Ольги есть дети. «Оленька! Я восхищаюсь вами, счастья вам и вашим деткам!», «Красивые дети!», «Надо же! Вы мама! И такие большие уже дети! Я и не ожидала! Дай Бог здоровья семье такой красивой!», «Очень похожи на вас», «Вы, как будто ровестники», «Не думала, что у вас есть дети, и уже такие взрослые. С таким графиком работы, когда вы все успеваете» «Ваши дети могут вами гордиться», «Если что, обращайтесь, мы за вашу маму, гору в бараний рог свернём», — написали Ольге поклонники.
Напомним, недавно артистка привела себя в безупречную форму, сбросив большое количество килограмм. Теперь она вполне может сойти за ровесницу своих детей. По признанию самой Ольги, пока что оба не хотят продолжать «мамино дело» и в КВН не спешат. Виктория, хоть и поступила в театральный вуз, выбрала профессию сценариста.
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