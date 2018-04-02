В Москве забили насмерть трансгендера, сыгравшего в фильме «Утомленные солнцем 2»

Столичные следователи выясняют обстоятельства убийства артиста кино Евгения Сапаева, пишет. Ему нанесли смертельные травмы хулиганы-гомофобы, которым не понравился внешний вид потерпевшего. Некоторое время назад Сапаев, сыгравший эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», сменил пол.

О гибели актера стало известно от его подруги Юлии Бусыревой. «Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — пояснила

Бусырева.

35-летний Евгений Сапаев сыграл роль второго плана в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель», которая вышла на экраны в 2011 году. Спустя три года актер собственноручно отрезал себе детородный орган. После этого Сапаев неоднократно становился героем телепередач, рассказывая о своем поступке. Например, он участвовал в съемках ток-шоу "Говорим и показываем"

Актер признался, что мечтал стать женщиной, а на хирургическую операцию у него не было денег. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и больше не появлялся на телевидении. С друзьями он тоже прекратил общение. «Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье, — говорит Юлия Бусырева. — Последний раз видела приятеля в марте прошлого года… Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет».

По словам односельчан, Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы. Он также просил называть его Настей.

Знакомые сторонились транссексуала. А родственников у него почти не осталось. Родители Евгения умерли лет 20 назад. А бабушка Нина Александровна попала в дом престарелых. Евгений говорил, что у него не было денег на то, чтобы ухаживать за родственницей. При этом Сапаев регулярно навещал бабушку, которая называла его внучкой.

"Наша подопечная почти не говорит, — утверждает сотрудница дома престарелых. — Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает. Женю любит до безумия!"

Добавим, что вредных привычек у Сапаева не было. Евгений был трудолюбивым и брался за любую работу. Он трудился обходчиком железнодорожных путей и чистильщиком коровников на ферме.

Согласившись на участие в ток-шоу, Евгений надеялся скопить денег на завершение операции по смене пола. Именно для этого он и приехал в Москву, где столкнулся с убийцами, пишет