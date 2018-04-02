Ещё
В Москве забили насмерть трансгендера, сыгравшего в фильме «Утомленные солнцем 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве забили насмерть трансгендера, сыгравшего в фильме «Утомленные солнцем 2» 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Столичные следователи выясняют обстоятельства убийства артиста кино Евгения Сапаева, пишет. Ему нанесли смертельные травмы хулиганы-гомофобы, которым не понравился внешний вид потерпевшего. Некоторое время назад Сапаев, сыгравший эпизодическую роль в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», сменил пол.
О гибели актера стало известно от его подруги Юлии Бусыревой. «Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — пояснила
StarHit.ru
Бусырева.
35-летний Евгений Сапаев сыграл роль второго плана в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Цитадель», которая вышла на экраны в 2011 году. Спустя три года актер собственноручно отрезал себе детородный орган. После этого Сапаев неоднократно становился героем телепередач, рассказывая о своем поступке. Например, он участвовал в съемках ток-шоу  "Говорим и показываем"
с Леонидом Закошанским на НТВ.
Актер признался, что мечтал стать женщиной, а на хирургическую операцию у него не было денег. После длительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области и больше не появлялся на телевидении. С друзьями он тоже прекратил общение. «Женька стал заходить реже, а потом и вовсе пропал. Говорили, что уехал в столицу поправлять здоровье, — говорит Юлия Бусырева. — Последний раз видела приятеля в марте прошлого года… Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет».
По словам односельчан, Сапаев ходил в женской одежде, делал яркий макияж, отрастил длинные волосы. Он также просил называть его Настей.
Знакомые сторонились транссексуала. А родственников у него почти не осталось. Родители Евгения умерли лет 20 назад. А бабушка Нина Александровна попала в дом престарелых. Евгений говорил, что у него не было денег на то, чтобы ухаживать за родственницей. При этом Сапаев регулярно навещал бабушку, которая называла его внучкой.
"Наша подопечная почти не говорит, — утверждает сотрудница дома престарелых. — Горько плачет, что внук не звонит и не приезжает. Женю любит до безумия!"
Добавим, что вредных привычек у Сапаева не было. Евгений был трудолюбивым и брался за любую работу. Он трудился обходчиком железнодорожных путей и чистильщиком коровников на ферме.
Согласившись на участие в ток-шоу, Евгений надеялся скопить денег на завершение операции по смене пола. Именно для этого он и приехал в Москву, где столкнулся с убийцами, пишет
"Комсомольская правда"
Newsru.com: последние новости
Умер худрук "Театра.doc" Михаил Угаров Олега Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище Звезд сериала "Тайны Смолвиля" обвинили в вербовке секс-рабынь для секты "Нексиам". Актрису Эллисон Мэк ждет скорый арест
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому84
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП41
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России507
Тест: Знаете армейский жаргон?78
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»357
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
01:01
Коммунальщики начали весеннюю уборку
Новости Москвы
02:56
Москвичей призвали с опаской подходить к деревьям
Погода Новости Москвы
01:00
Модернизация библиотек продолжится
Новости Москвы
02:56
Почему Борис Сичкин оказался в КПЗ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение