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СМИ: неизвестные избили до смерти сменившего пол актера из «Утомленных солнцем-2»
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СМИ: неизвестные избили до смерти сменившего пол актера из «Утомленных солнцем-2» 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Актер Евгений Сапаев, известный по ролям в фильмах «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар» погиб в Москве после того, как был избит неизвестными, сообщает газета «Известия» со ссылкой на СМИ.
После съемок Сапаев сменил пол, так как ему было некомфортно в мужском теле. После этого он уехал в деревню Великово, где родился, и завершил актерскую карьеру.
По словам подруги Сапаева Юлии Бусыревой, неизвестные люди избили актера в Москве, после чего он умер.
"Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти", — сказала Бусырева.
Она отметила, что Сапаев похоронен, как бездомный, и его родные не знают месторасположение его могилы.
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