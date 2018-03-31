СМИ: неизвестные избили до смерти сменившего пол актера из «Утомленных солнцем-2»

Актер Евгений Сапаев, известный по ролям в фильмах «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар» погиб в Москве после того, как был избит неизвестными, сообщает газета «Известия» со ссылкой на СМИ.

После съемок Сапаев сменил пол, так как ему было некомфортно в мужском теле. После этого он уехал в деревню Великово, где родился, и завершил актерскую карьеру.

По словам подруги Сапаева Юлии Бусыревой, неизвестные люди избили актера в Москве, после чего он умер.

"Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти", — сказала Бусырева.

Она отметила, что Сапаев похоронен, как бездомный, и его родные не знают месторасположение его могилы.